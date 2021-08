Vaccinazioni, venerdì torna il camper in piazza Prampolini

REGGIO EMILIA – Dopo due settimane il camper vaccinale dell’Ausl torna in centro storico a Reggio Emilia, per proporre ai cittadini dai 18 anni in su la prima dose di Pfizer. La replica dell’appuntamento che si è svolto il 6 agosto scorso è per venerdì prossimo in piazza Prampolini, dove le dosi offerte dalle 18.30 saranno in tutto 400. In dettaglio ai cittadini verranno distribuiti in ordine di arrivo dei biglietti numerati, sulla base dei quali si procederà alle somministrazioni per blocchi di 6, tante quante sono le dosi ricavabili da una fiala. Non è richiesta prenotazione, solo tessera sanitaria e documento di identità. L’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata in uno dei centri vaccinali della provincia, arriverà via sms.