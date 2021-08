Vaccinazioni, sono 400 i sanitari che non hanno mai risposto all’Ausl

REGGIO EMILIA – Nuova chiamata dell’Ausl di Reggio Emilia alla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario. Sono 400 gli operatori che ancora non hanno risposto alla lettera ricevuta a luglio in cui l’Azienda li informava che risultavano inadempienti alla legge, invitandoli quindi a vaccinarsi, a dimostrare di averlo fatto, o a fornire un valido motivo per cui non hanno aderito alla campagna di immunizzazione.

Nei confronti di queste persone – informa il dipartimento di Sanità pubblica – partirà nei prossimi giorni un nuovo invio “massivo” di sollecitazioni. In caso di mancata risposta scatterà invece l’iter per la sospensione dal lavoro. Al momento i provvedimenti emessi sono 63. Cinque dipendenti dell’Ausl, dopo averlo ricevuto, si sono vaccinati.