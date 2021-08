Torna “Onda Rossa, la festa provinciale di Articolo 1

REGGIO EMILIA – Dal 2 al 5 settembre i big della sinistra italiana tornano a ritrovarsi a Campagnola per la quinta edizione di “Onda rossa”, la festa provinciale di Articolo 1. Si parte giovedì prossimo con un approfondimento della situazione afghana da parte di Susanna Camusso, già segretaria della Cgil che ora si occupa di politiche internazionali e diritti di genere per il sindacato.

L’ospite della serata di venerdì sarà invece l’ex ministro Vincenzo Visco, che parlerà di riforma fiscale. Pier Luigi Bersani, deputato e presidente di Articolo Uno, commenterà invece la situazione politica nazionale nella serata di sabato. Domenica mattina, infine, si chiude con la presentazione del libro “2 giugno 1946: storia di un referendum” con l’autore Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera dei deputati.

“Continuiamo a proporre una festa con ospiti politici di alto livello per approfondire i temi dell’attualità e le proposte della sinistra”, sottolinea il segretario reggiano e regionale di Articolo Uno Lanfranco de Franco, assessore a Reggio Emilia. Anche a Reggio, aggiunge, “prosegue l’azione che Articolo Uno sta portando avanti a livello nazionale con la campagna “Quello che ci unisce”, per costruire insieme una proposta larga e plurale di centrosinistra che possa proporsi alla guida degli enti locali e del paese, rilanciando la politica nel campo progressista, ecologista e civico”.

Tutte le sere sarà aperto il ristorante della festa con menù alla carta, mentre il pranzo di domenica è a menù fisso. È gradita la prenotazione per le cene e il pranzo di domenica. Nella giornata di sabato 4 (dalle 19) sarà presente il camper vaccinale di Ausl Reggio Emilia: non è necessaria la prenotazione per vaccinarsi. Inoltre tutti i giorni sarà possibile firmare per il referendum “Eutanasia legale – Liberi fino alla fine”. Come di consueto si terrà la lotteria della festa, con estrazione domenica.