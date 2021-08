Spacca il naso con una testata all’inquilino che non paga l’affitto

FABBRICO (Reggio Emilia) – Spacca il naso con una testata a un inquilino moroso: 50enne denunciato dai carabinieri di Fabbrio per lesioni personali e minacce. E’ successo ai primi di agosto quando l’uomo è andato in un appartamento di sua proprietà, ma affittato ad un inquilino 45enne. I toni della discussione sono stati subito accesi, perché l’inquilino non pagava l’affitto da vari mesi e teneva in cattive condizioni le parti comuni condominiali.

I due dalle parole sono passati ai fatti. Il primo ad iniziare è stato il padrone di casa, che all’apice della discussione, si è scagliato contro l’inquilino sferrandogli una testata al volto e fratturandogli il setto nasale. Poi lo ha colpito con dei pugni al corpo. Il 45enne è stato salvato solo dall’intervento di una parente che lo ha separato dal suo aggressore e ha chiuso il portone in faccia al 50enne. Poi ha chiamato i carabinieri di Fabbrico.

Quando i militari sono arrivati l’aggressore si era allontanato a bordo della sua auto mentre il 45enne è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Per lui una prognosi di guarigione di 15 giorni per una frattura del setto nasale e contusioni multiple.