CORREGGIO (Reggio Emilia) – Si finge manutentore di distributori automatici, ma è un ladro: un 30enne napoletano residente a Correggio è stato denunciato per furto aggravato e continuato dai carabinieri. L’uomo alla fine di luglio è andato per ben due volte in una lavanderia self service di Correggio e, fingendo di essere il manutentore dei distributori automatici, anziché eseguire la manutenzione, ha forzato i distributori rubando le monete dalla cassa interna per un bottino complessivo di 100 euro.

La titolare, accortasi del furto ha sporto denuncia ai carabinieri di Correggio portando loro i filmati delle telecamere di sorveglianza che avevano immortalato il 30enne mentre forzava le macchinette. L’uomo è stato subito riconosciuto dai militari che lo hanno denunciato per furto aggravato e continuato.