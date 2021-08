Sequestrati 30 chili di infiorescenze di cannabis: imprenditore agricolo denunciato

REGGIO EMILIA – I carabinieri forestali di Gualtieri, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Reggio Emilia, hanno sequestrato 30 chili di infiorescenze di cannabis sativa in un’azienda agricola fra Fabbrico e Rolo. Nei guai imprenditore agricolo 39enne residente nella bassa reggiana che è stato denunciato per detenzione illecita di infiorescenze di cannabis sativa. In sostanza le infiorescenze erano pronte per essere vendute, ma mancava il contratto di vendita.

Il sequestro si inserisce in una campagna di controlli sulla coltivazione e la lavorazione della cannabis. I militari hanno verificato che la lavorazione per vendita delle infiorescenze essiccate, prodotte dall’azienda, non rispettava i dettami imposti dalla normativa in materia di tracciabilità, dato che non era definito il destinatario dei lavorati, requisito ritenuto indispensabile dalla normativa, per la commercializzazione del prodotto.

Tale violazione configurando quindi una detenzione illecita del prodotto lavorato conduceva al sequestro del materiale. Sono in corso accertamenti sul contenuto del principio attivo per verificare eventuali ulteriori violazioni.