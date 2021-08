Reggiolo, rogo distrugge auto avvocato di Giuseppe Iaquinta

REGGIO EMILIA – La scorsa notte a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, un incendio ha distrutto la Mercedes di Pasquale Muto, avvocato noto per essere stato anche il difensore di Giuseppe Iaquinta nel processo Aemilia contro la ‘ndrangheta, dove il padre del campione del mondo di calcio è stato condannato a 13 anni in appello. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Il legale ha preannunciato che sporgerà denuncia.