Novellara, fermato sull’auto sequestrata senza patente e assicurazione

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Ha tentato la fuga a forte velocità di fronte ad un posto di controllo di una pattuglia della polizia stradale a Novellara, ma è stato inseguito e fermato. Gli agenti accertavano che il conducente, un 33enne residente nella bassa, era alla guida del veicolo senza avere mai conseguito la patente di guida. Per questo motivo era già stato segnalato in precedenza dalle forze di polizia e il veicolo gli era stato sequestrato.

Ma questo non è bastato. Si è rimesso alla guida del mezzo, che era stato affidato in custodia ad un suo amico, un 27enne residente nella bassa che era in auto durante la fuga e che è stato denunciato pure lui per omessa custodia.

Al termine delle operazioni è risultato inoltre che il mezzo non era assicurato e quindi è stato di nuovo sequestrato per poi essere venduto. Sono poi state contestate all’automobilista tutte le violazioni al codice della strada per un valore totale di circa 1.300 euro, oltre a una denuncia per la recidiva di aver guidato senza patente.