Macao, giovane segugio a pelo lungo

REGGIO EMILIA – Macao è un giovane e splendido segugio italiano a pelo lungo di taglia media. Dal dolcissimo carattere, adatto alla vita in famiglia. Nonostante il suo passato non sia dei migliori ha mantenuto la fiducia nell’essere umano ed è pronto a trovare la sua famiglia per sempre! Si trova al Rifugio di Castelnovo Sotto aperto su appuntamento – per informazioni Valentina 328-587.00.06 o Daniela 348-101.35.53.