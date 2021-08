Luca Cigarini riparte dalla Reggiana

REGGIO EMILIA – Dopo oltre 360 partite giocate in Serie A con le maglie di Parma, Atalanta, Napoli, Siviglia, Sampdoria, Cagliari e Crotone, Luca Cigarini diventa finalmente un calciatore granata.

Questa mattina il centrocampista reggiano 35ennne ha firmato un contratto biennale con AC Reggiana ed è stato presentato alla stampa locale, riunita nella sede sociale di via Brigata Reggio per le comunicazioni relative alla vendita dei biglietti durante le gare interne allo stadio Città del Tricolore, che verranno diffuse nei prossimi giorni.

Domani Luca comincerà gli allenamenti insieme alla squadra di mister Aimo Diana: “Sono veramente felice di iniziare quest’avventura – ha commentato – devo ringraziare il Presidente, il Direttore Sportivo e la Società per darmi la possibilità di provare a fare qualcosa di importante con questa maglia. E’ stata una trattativa abbastanza lunga, ma è finita nel migliore dei modi e non posso che essere contento. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con la squadra, è come se fosse il primo giorno da professionista. Inizia una nuova vita per me, questo non è un punto di arrivo ma di partenza”.