REGGIO EMILIA – Brutta partenza della Reggiana che esce dalla Coppa Italia perdendo 1-0 con il Piacenza. I granata hanno mostrato un discreto possesso palla, ma sono risultati poco incisivi negli ultimi venti metri, come peraltro si era già visto nelle amichevoli disputate fino ad ora. L’unica occasione nel primo tempo è stata per Zamparo, al 16′, che è stato bravo a controllare il pallone che gli era stato servito da Rossi, ma non è riuscito a battere Stucchi.

Buona prestazione di Venturi che ha fermato per due volte l’ex Cesarini. Il gol per i padroni di casa arriva al 22′ del secondo tempo con Bobb. Da qui alla fine della partita i granata non sono mai stati veramente pericolosi e quindi il match si chiude con la vittoria del Piacenza e l’esclusione della Reggiana dalla Coppa Italia.

Il tabellino

PIACENZA 1

AC REGGIANA 0

MARCATORI: Bobb (P) al 23’ st.

PIACENZA: Stucchi, Tafa, Suljic, Dubickas (dal 24’ st Marino), Cesarini, Marchi, Codromaz, Parisi, Bobb, Giordano (dal 30’ st Nava), Gonzi (dal 36’ st Burgio).

A disposizione: Pratelli, Libertazzi, Lamesta, Marino, Armini, Campaore

Allenatore: sig. Cristiano Scazzola.

AC REGGIANA: Venturi, Contessa (dal 31’ st Favale), Rozzio, Rossi, Camigliano (dal 41’ st Neglia), Scappini (dal 20’ st Rosafio), Libutti (dal 23’ st Guglielmotti), Radrezza (dal 31’ st Sorrentino), Laezza, Del Pinto, Zamparo.

A disposizione: Voltolini, Varone, Chiesa, Luciani, Marchi, Cauz.

Allenatore: sig. Aimo Diana.

DIRETTORE DI GARA: sig. Paolo Bitonti di Bologna con Assistenti il sig. Simone Biffi di Treviglio (MI) ed il sig. Ivano Agostino di Cinisello Balsamo (MI).