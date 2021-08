Importuna i clienti del ristorante e aggredisce i carabinieri: denunciato

REGGIO EMILIA – Prima importuna i clienti del ristorante e poi aggredisce i carabinieri: 42enne rumeno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo sabato sera in un ristorante nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia dove un uomo, ubriaco, è andato in escandescenza all’interno dell’esercizio pubblico importunando i clienti sotto gli occhi impauriti del ristoratore che non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri.

L’arrivo dei militari, tuttavia, non ha portato alla ragione l’uomo che è andato ulteriormente in escandescenze offendendo e cercando di aggredire i carabinieri. Alla pattuglia della radiomobile, che ha curato il primo intervento, si è aggiunto presto un altro equipaggio in ausilio. Nonostante questo l’uomo ha cercato di prendere a pugni, calci e testate i carabinieri che, a quel punto, hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in loro dotazione per renderlo inoffensivo.