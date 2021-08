Guastalla, ruba cosmetici in un negozio: denunciata

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Ruba cosmetici in un negozio, 64enne di Guastalla denunciata dai carabinieri per furto aggravato. La donna, venerdì mattina, è entrata in un negozio del centro di Guastalla. Ha gironzolato tra gli scaffali e si è fermata a lungo nella corsia dei cosmetici e profumi. Qui ha curiosato tra creme e profumi. Quando ha pensato di non essere vista ha infilato nella borsetta che teneva a tracolla alcuni prodotti, si è presentata alla cassa e ha pagato parte di quanto aveva prelevato.

Si è avviata all’uscita convinta di riuscire a farla franca, ma non ha tenuto conto del dispositivo antitaccheggio che si è messo a suonare. Il persondale del negozio l’ha fermata e ha chiamato carabinieri. I militari, quando sono arrivati sul posto, hanno invitato la donna a svuotare la borsa. Lei così ha consegnato quanto sottratto. Le confezioni erano parzialmente integre, una aveva uno degli antitaccheggio staccati segno che la donna aveva cercato, invano, di aggirare la tecnologia.

La refurtiva è stata restituita alla negoziante, mentre la 64enne è stata denunciata per furto.