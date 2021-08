Guastalla, arrestato il ladro de “Le Piscine”

GUASTALLA (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno arrestato ieri, per furto aggravato e continuato, il ladro degli spogliatoi della piscina di via Sacco e Vanzetti a Guastalla. Ieri pomeriggio intorno alle 15 il titolare della struttura “Le Piscine” ha chiamato i carabinieri e ha segnalato l’accesso del 39enne di Gualtieri ritenuto responsabile di una serie di furti portati a compimento a partire dal mese di giugno.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Guastalla che hanno iniziato a guardare le immagini della videosorveglianza, monitorando con particolare attenzione la telecamera che inquadra la zona dove sono collocati gli armadietti di deposito degli effetti personali. Poco dopo hanno visto un uomo che, in costume da bagno, si avvicinava ad un armadietto chiuso con un lucchetto all’interno del quale il titolare, come da accordi con i carabinieri, aveva messo come esca un portafoglio con 5 euro facendosi notare dal ladro.

I carabinieri hanno visto l’uomo che forzava il lucchetto impossessandosi dei 5 euro e sono intervenuti bloccandolo. Il 39enne di Gualtieri è stato arrestato e ora dovrà rispondere anche di altri furti identici (compiuti nell’arco temporale intercorrente tra il 19 giugno e il 15 luglio 2021) come documentato per alcuni anche dagli apparati di video-sorveglianza della piscina che lo hanno immortalato durante le effrazioni degli armadietti compiute per rubare borsette e portafogli.