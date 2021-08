Green pass, Massarini: “Bisogna correggere il provvedimento”

REGGIO EMILIA – Da venerdì 6 sarà introdotto il Green Pass per molteplici attività compreso quella di ristorazione al chiuso. Una misura che è stata introdotta per il contenimento dei contagi che hanno ripreso a crescere e che si auspica serva per evitare nuovi lockdown che sarebbero economicamente insostenibili.

Scrive Davide Massarini, presidente di Confcommercio: “Non contestiamo la misura, ma siamo molto scettici sui criteri di applicazione. Per questo stiamo portando la voce dei nostri associati sui tavoli di discussione nazionale. I pubblici esercizi, ancora una volta, ci tengono a ribadire che non sono disposti a passare “per untori” e che trovano profondamente ingiusto che sia delegata a loro la responsabilità di un controllo che in caso di errore comporti multe salate e/o la chisura dell’esercizio”.

Conclude il presidente di Confcommercio: “Che i pubblici esercizi debbano assumersi gli oneri dei controlli e le conseguenze che ne conseguono é concettualmente sbagliato. Stiamo incessantemente lavorando perché si prendano decisioni più consone alle esigenze del settore ed è nostro asupicio che in questo senso si corregga il provedimento”.