Giuseppe Civati a Reggio Emilia per la presentazione di Laico

REGGIO EMILIA – Giuseppe Civati torna a Reggio Emilia: appuntamento mercoledì 1° settembre alle 18,30, alla Birreria Oktober Fest di via Pizzetti 2/d, per la presentazione di uno dei suoi ultimi libri, “Laico”: un volume scritto per ricordarci sempre che la laicità è condizione essenziale per la democrazia. Lo intervisterà Alessandro Miglioli, del comitato di Possibile Reggio Emilia.

Un viaggio ideale, quello di Laico, che parte dalla statua di Giordano Bruno, “Luogo simbolo di ogni battaglia libertaria”, per condurci alle molte questioni aperte che animano – o dovrebbero animare – il nostro dibattito pubblico: dal fine vita al diritto di scelta delle donne, dai rapporti tra Stato e Chiesa alla cannabis, dalle disuguaglianze di genere ai diritti delle persone trans. Un percorso guidato dall’insegnamento di Giulio Giorello, che parte dalle pagine laiche della nostra storia alla ricerca di un antidoto alla rimozione della laicità dal nostro panorama culturale e politico.

L’ingresso è gratuito, consentito fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti Covid-19. A margine dell’evento, sarà possibile acquistare la rivista e altre pubblicazioni di People, tesserarsi a Possibile e firmare per il referendum sull’Eutanasia Legale, per il quale il comitato reggiano di Possibile ha raccolto nei numerosi banchetti organizzati nell’ultimo mese più di 1000 firme.

Il posto per assistere alla presentazione può essere prenotato compilando il modulo a questo link, presente anche sull’evento Facebook dell’incontro: https://forms.gle/PGu6HgFb8969CFFcA