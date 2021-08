Giovane ubriaco si sdraia sulla strada e aggredisce i carabinieri: arrestato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Prima crea pericolo alla circolazione stradale e poi aggredisce i carabinieri: 25enne reggiano arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Questa notte il 25enne, che stava tornando da un matrimonio ed era ubriaco, era su via Vespucci a Montecavolo di Quattro Castella quando si è messo pericolosamente in mezzo alla strada cercando di fermare i veicoli in transito. Un comportamento che è stato segnalato ai carabinieri di Reggio Emila che hanno inviato sul posto una pattuglia della stazione di Cavriago.

Quando il giovane ha visto i militari è andato ulteriormente in escandescenza offendendoli, minacciandoli e cercando di aggredirli. Nello stesso tempo creava pericolo per la circolazione stradale, sdraiandosi addirittura in mezzo alla strada.

All’arrivo dei rinforzi il 25enne non si è calmato e ha continuato ad offendere, minacciare di morte e cercare di aggredire i carabinieri che sono riusciti a vincere la sua resistenza solo ammanettandolo. Il giovane è stato portato in caserma e arrestato. Ora si trova ai domiciliari.