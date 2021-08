Fausto Rossi rinnova il contratto con la Reggiana

REGGIO EMILIA – All’inizio della sua terza stagione in granata, il centrocampista Fausto Rossi ha rinnovato il contratto con l’AC Reggiana, che è stato prolungato fino al 30 giugno 2023.

In tarda mattinata il calciatore piemontese si è recato nella sede della Società in via Brigata Reggio, accendendo la curiosità dei supporter granata presenti per acquistare il biglietto per la gara di lunedì sera contro il Montevarchi allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Dopo aver incontrato il Presidente Carmelo Salerno e il DS Doriano Tosi, in pochi minuti è uscita la fumata bianca.

“Sono contento del rinnovo con l’AC Reggiana – commenta Fausto – per me è un attestato di stima importante da parte della Società, del Presidente Salerno, del Direttore Tosi e di mister Diana – Abbiamo interloquito in questi mesi con il massimo della trasparenza e della tranquillità, e crediamo che questo sia il momento giusto per ufficializzare questo rinnovo. Sono molto contento di poter vestire ancora la maglia granata per altre due stagioni; quando abbiamo ottenuto la promozione avevo detto che il mio posto è qui e sono contento di rimanerci per altri due anni”.