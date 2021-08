Fabbrico, auto a fuoco nella notte

FABBRICO (Reggio Emilia) – Poco dopo le 3 di oggi i carabinieri della stazione di Fabbrico, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, intervenivano in via Gallia a Fabbrico dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme.

Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, che distruggeva il veicolo, gli operanti avevano modo di accertare che le fiamme, interessavano un’autovettura Peugeot 308 in uso a un 60enne reggiano.

Le fiamme, che si sviluppavano per cause in corso di accertamento, danneggiava completamente l’autovettura. Sulle esatte causa sono in corso gli accertamenti.