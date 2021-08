Ex Reggiane, nuovo sequestro di droga nei controlli

REGGIO EMILIA – Nuovo sequestro di droga nei capannoni delle ex officine Reggiane di Reggio Emilia. In dettaglio, nei controlli interforze effettuati oggi con l’unità cinofila, sono emersi 21 grammi di hashish rinvenuti nella stanza di un capannone chiusa con una catena che è stata rimossa, oltre a poco meno di 6 grammi e mezzo di cocaina (in 36 palline) e altri 10 grammi e mezzo di hashish e uno di marijuana all’interno di un sacchetto posizionato su un albero. Sono inoltre state controllate 20 persone di cui una, un nigeriano di 35 anni, è risultato non in regola con le norme sul soggiorno e accompagnato al centro per i rimpatri di Torino.