Evade dai domiciliari per andare in discoteca: denunciato

BORETTO (Reggio Emilia) – Evade per andare in discoteca: 24enne di Boretto denunciato dai carabinieri. Era agli arresti domiciliari, ma è uscito per andare in una discoteca al Lido Po dove è stato rintracciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla e poi denunciato. Ora rischia di finire in carcere. Il giovane, che dal giugno scorso beneficiava dei domiciliari per reati contro la persona, ieri notte era andato al locale Lido Po dove stava dando disturbo ad altre persone.

Sebbene fosse stato invitato a mantenere la calma il giovane aveva continuato con la sua condotta molesta tanto che era stato richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, non hanno trovato il giovane che, nel frattempo, si era allontanato, ma, dalla sua descrizione, i militari hanno capito chi era e sono andati nella sua abitazione a Boretto. Lì hanno verificato che era uscito di casa e lo hanno denunciato per evasione.