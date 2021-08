VENTASSO (Reggio Emilia) – Un 60enne di Rubiera, residente a Piacenza, si è sentito male mentre stava affrontando un’escursione sulla cima Belfiore, a Cerreto Laghi nel comune di Ventasso. E’ successo verso le 15.30. La moglie, che era con lui, quando si è accorta che il marito stava mala ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto la squadra di Castelnovo Monti, una squadra da Reggio Emilia in assetto speleo/alpino e i volontari del distaccamento di Ventasso. E’ stato anche richiesto l’intervento del nucleo elicotteri di Bologna, per una temporanea indisponibilità dell’elisoccorso Saer di Pavullo, per un intervento fuori provincia.

Foto 2 di 2



L’elicottero Drago 143 è riuscito ad individuare l’escursionista colto dal malore grazie anche al contributo di un altro escursionista che, nel frattempo, si era fermato a prestare aiuto all’uomo. Individuata un’area utile per l’atterraggio, l’escursionista è stato caricato a bordo del Drago 143 e poi sbarcato a Cerreto Laghi dove, nel frattempo, era arrivato l’elisoccorso di Parma. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non destano preoccupazione.