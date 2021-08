Documenti falsi per rendere tracciabile la carne in vendita: commerciante denunciato

REGGIO EMILIA – Documenti di trasporto falsi per rendere tracciabile la carne in vendita: commerciante reggiano 49enne, titolare di un negozio di alimentari in città, denunciato dai Nas per uso di atto falso. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai militari del Nucleo antisofisticazione e sanitaria di Parma il commerciante aveva predisposto e fatto uso di alcuni documenti commerciali di trasporto falsi (cosiddette bolle di accompagnamento), per giustificare la presenza e la conseguente rintracciabilità di alimenti di origine animale (carne e frattaglie) che possedeva per la vendita nel proprio negozio di alimentari. I documenti falsi posseduti dal commerciante sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per uso di atto falso.