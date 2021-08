Comune, Valentina Galloni nuovo dirigente dei Servizi culturali

REGGIO EMILIA – I Servizi culturali del Comune di Reggio Emilia hanno una nuova dirigente che sostituisce Giordano Gasparini andato in pensione dopo 40 anni di attività. Si tratta di Valentina Galloni, scelta con una selezione pubblica svolta in questi giorni. La nuova dirigente prenderà servizio dall’inizio del prossimo autunno. Laureata in Lettere moderne con indirizzo storico-artistico all’Università di Bologna, ha conseguito un master di secondo livello in Management pubblico e Innovazione alla Bologna Business School della stessa Università di Bologna.

Ha frequentato inoltre corsi di alta formazione sul Management dei Musei (Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano), sull’Organizzazione in ambito culturale e artistico, sulla Comunicazione e l’Imprenditoria culturale. Galloni è funzionario direttivo specialista in Beni culturali della Regione Emilia-Romagna ed ha ricoperto il ruolo di responsabile del Sistema museale regionale presso il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna (già Ibc). Si è occupata, fra le altre cose, del Riconoscimento dei musei di qualità della Regione Emilia-Romagna.

Ha anche lavorato a progetti e concorsi dedicati alla valorizzazione e gestione dei Beni culturali in ambito regionale e nazionale. In precedenza, è stata responsabile delle relazioni esterne per il master in editoria cartacea/multimediale con la direzione di Umberto Eco; per il Comitato Bologna 2000 Città europea della Cultura ha coordinato l’Area comunicazione della divisione Programmazione culturale. Per il Comune di Bologna, infine, ha lavorato alla promozione del sistema cittadino Bologna dei Musei, collaborando all’ideazione e realizzazione di diverse iniziative culturali e mostre.