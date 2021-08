Cena, paga e poi ruba i vini del ristorante: denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Cena, paga e poi “alleggerisce” la cantina del ristorante: 30enne correggese denunciato per furto dai carabinieri grazie a una lavapiatti che ha immortalato la macchina del ladro durante la fuga. L’uomo era andato a cena in un ristorante di Correggio e, una volta uscito, dopo aver pagato regolarmente il conto, si era fermato nella cantina esterna al locale per far man bassa di vini rossi e prosecco. E’ stato però notato da una lavapiatti del ristorante che ha cercato di rassicurare.

Quando la donna gli ha chiesto perché fosse nel magazzino dove sono stoccati i vini l’uomo le ha detto che stava prendendo del vino, perché era d’accordo con il ristoratore. La donna, a quel punto, è andata dal titolare e ha appreso che il 30enne non era stato autorizzato a prendere il vino. Quando è uscita lo ha visto fuggire su un’auto e ha fotografato la targa con il suo cellulare.

Il titolare del ristorante ha visto che mancava un cartone di 6 bottiglie di vino rosso e due di prosecco, per un controvalore di un centinaio di euro e, con la fotografia scattata dalla dipendente, è andato dai carabinieri della stazione di Correggio e ha sporto denuncia. I militari sono subito risaliti al proprietario dell’auto che è stato denunciato per furto aggravato.

Per quel che riguarda la refurtiva, il 30enne ha detto ai carabinieri di non aver più le bottiglie di vino perché alcune le aveva bevute ed altre le aveva regalate.