Castellarano, Fabio Ruini è il candidato sindaco del centrodestra

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra, per le elezioni del 3-4 ottobre a Castellarano, è Fabio Ruini, già presidente di circolo di Fratelli d’Italia.

“Ho accettato con piacere ed orgoglio la proposta di ricoprire il ruolo di candidato sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Castellarano. Ed e’ un’onore che la mia candidatura sia stata energicamente sostenuta non solo dal mio partito, Fratelli d’Italia, ma anche dagli alleati di Lega e Forza Italia. Su un territorio che storicamente non ci e’ favorevole vogliamo dimostrare che un’alternativa di destra – seria, concreta e capace – e’ possibile.”, spiega Ruini.

“Con la candidatura a sindaco di Fabio Ruini – commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona – FDI dimostra ancora una volta di poter esprimere una classe dirigente di assoluto valore in grado di proporsi come alternativa seria e credibile nei territori governati storicamente dalla sinistra. Un profilo, quello di Ruini, che unisce all’esperienza amministrativa altissime competenze, e che, proprio per questo, e’ stato fin da subito accolto con entusiasmo non solo gli alleati di centrodestra, ma anche dalle tante realtà economiche e sociali del comprensorio desiderose di cambiamento”.

Sulla candidatura di Ruini intervengono anche gli esponenti della Lega Matteo Melato e Chiara Ferrari rispettivamente referente provinciale e referente di Sezione: “Siamo molto soddisfatti della candidatura di Fabio Ruini a Sindaco di Castellarano. Una figura che ha già dimostrato serietà, competenza e impegno in questi 5 anni di consiliatura che si avvia alla conclusione. Al suo fianco vi sarà una squadra espressione del territorio e volenterosa di portare il loro apporto a migliorare il territorio. I punti cardine di questa lista sono i valori che il centrodestra porta avanti da anni, sicurezza, valorizzazione del territorio, impresa e lavoro. Ruini e tutta la squadra sapranno portare proposte concrete ai cittadini di Castellarano per migliorare dove la sinistra ha fallito.”