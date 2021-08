Carabinieri, ci sono tre nuovi comandanti nella Bassa

REGGIO EMILIA – Ci sono tre nuovi comandanti di stazione nelle caserme della bassa reggiana di Guastalla, Castelnovo Sotto e Luzzara. Sono in servizio da qualche giorno e hanno sostituito colleghi andati in pensione o trasferiti in altre località. Sono il luogotenente Massimo Mantini, 52enne originario di Ancona, che arriva dalla stazione di Castelnovo Sotto, sempre nella bassa reggiana, che ha comandato per 20 anni e che ora è stato assegnato al comando della stazione di Guastalla il cui comandante Luogotenente, Vincenzo Milazzo, è andato in pensione per raggiunti limiti di età.

Il maresciallo maggiore Mario Delucca, 48enne originario di Bologna, che arriva dalla stazione di Boretto, sempre nella bassa reggiana, che ha comandato per oltre 4 anni e che è stato assegnato al comando della stazione di Castelnovo Sotto il cui comandante Luogotenente Massimo Mantini è andato appunto ad assumere il comando della stazione di Guastalla.

Infine il maresciallo maggiore Giovanni Legnaioli, 54enne originario di Firenze, che arriva dalla stazione di Olbia Porto Qualtu, in Sardegna, dove ha svolto le funzioni di addetto per 10 anni e che è stato assegnato al comando della stazione di Luzzara il cui comandante Luogotenente Angelo Mazzolini è stato trasferito ad altra sede.