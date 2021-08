Boretto, residenti sventano furto ai danni di un 90enne

BORETTO (Reggio Emilia) – I residenti hanno sventato un furto ai danni di un 90enne di Boretto e incastrato la ladra, una 55enne di Casalmaggiore, che è stata denunciata dai carabinieri per tentato furto aggravato. E’ successo alle 9 di mattina del 5 agosto scorso quando una pattuglia della polizia locale dell’Unione Bassa reggiana, transitando in una via di Boretto, è stata fermata da un gruppo di residenti. Questi hanno detto agli agenti che si stava consumando un furto nell’abitazione di un 90enne.

I vigili, arrivati sul posto, hanno visto all’esterno, nel retro dell’abitazione, la 55enne di Casalmaggiore e l’hanno fermata. Il sopralluogo, eseguito alla presenza del figlio della vittima ha confermato che c’era stato un tentato furto, dato che la camera da letto era stata messa a soqquadro e vari oggetti erano stati gettati sul tavolo. Ma, grazie all’intervento richiesto dai residenti, non mancava nulla.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri di Boretto che hanno visionato tre filmati ripresi con il telefonino da un residente che avevano immortalato la donna che, poco prima dell’intervento dei vigili, era entrata in casa. A questo la 55enne è stata portata in caserma a Boretto e denunciata a piede libero per tentato furto aggravato.