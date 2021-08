Bibbiano, torna il festival d’Enza organizzato dal Pd

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Torna il 21-22 e il 28-29 agosto e il 4-5 settembre, al parco Manara di Bibbiano, il festival d’Enza organizzato dal Pd. Nel rispetto delle normative Covid l’accesso al parco sarà consentito solo ai visitatori in possesso di Green pass. Per i ristoranti informazione e prenotazione cena obbligatoria al 331/4513544.

Scrivono i segretari dei circoli Pd di Bibbiano, Canossa, Cavriago e San Polo: “Dopo la dolorosa, ma assolutamente necessaria interruzione dell’anno scorso, salutiamo con grande entusiasmo la ripresa di Festivald’Enza con l’edizione 2021. La voglia di ricominciare questa piccola impresa e di ritrovarsi insieme era veramente tanta. Nonostante la pandemia e il confinamento abbiano arrecato dolore e preoccupazione in tutti noi, l’affezione e la passione dei nostri volontari non è venuta meno ed ora sono di nuovo pronti ad impegnarsi per la realizzazione del festival. La kermesse di quest’anno, per ovvie ragioni, non potrà assumere i connotati di quelle degli anni scorsi. Sarà infatti una festa dalle dimensioni e dai numeri ridotti, alla quale si potrà partecipare solo possedendo il passaporto vaccinale e, per quanto riguarda il ristorante attivo in ogni serata, prenotando al numero 331 4513544”.

E continuano: “Nonostante il formato ristretto, il festival manterrà il suo consueto clima accogliente, offrendo ai tanti affezionati buona cucina e tanta musica: i migliori ingredienti per condividere insieme splendide serate. Con questa edizione si giunge al settimo anno in cui i circoli del Partito Democratico di Bibbiano, Canossa, Cavriago e San Polo d’Enza uniscono le proprie forze per realizzare una comune iniziativa politica. Un rapporto di collaborazione ormai solido e duraturo che ci impegniamo a proseguire e rafforzare sempre più”.

Concludono i segretari: “Fin da ora vogliamo ringraziare di cuore tutti i volontari di Festival d’Enza, che rappresentano il nostro bene più prezioso, del quale siamo estremamente orgogliosi. Un caloroso saluto anche a tutti coloro che decideranno di faci visita, ai quali auguriamo di trascorre le più piacevoli serate in nostra compagnia presso il Parco Manara”.

Il programma