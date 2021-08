Auto contro moto, centauro reggiano muore a modena

REGGIO EMILIA – Un motociclista 26enne, originario di Reggio Emilia, ma residente a Modena, è morto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Emilia Est a Modena all’incrocio con via del Pozzo. Il giovane era su una moto Ducati quando si è scontrato contro una Peugeot 206 guidata da un 71enne modenese che stava facendo inversione uscendo dal parcheggio di un bar. Il 26enne è deceduto sul colpo. Ferita la ragazza che era con lui che è stata portata in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto anche il 118 e la polizia locale per i rilievi.