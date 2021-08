Ai domiciliari per droga, è con una persona che ha precedenti per spaccio: arrestato

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Ai domiciliari per droga viene trovato in compagnia di una persona con precedenti per spaccio: 33enne marocchino arrestato dai carabinieri di Castelnovo Sotto.

L’uomo era finito in manette nel giugno scorso nell’ambito di un operazione antidroga coordinata dalla procura che era partita già il 31 marzo. Quel giorno il 33enne era stato notato scambiare con una sua connazionale un involucro. In quell’occasione fu fermata la donna, trovata per l’appunto in possesso di mezzo etto di cocaina appena ricevuto dall’uomo.

L’arresto del 33enne è stato quindi differito ed eseguito lo scorso mese di giugno: in quella circostanza in disponibilità dell’uomo sono stati trovati oltre 50mila euro in contanti custoditi in uno zaino e sequestrati, perché ritenuti provento dello spaccio. Dopo l’arresto ha ottenuto i domiciliari con la prescrizione del divieto di parlare con persone estranee al nucleo familiare. Prescrizione che, stando a quanto accertato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, ha violato circostanza per la quale l’uomo è tornato in carcere.