Afghanistan, Gentiloni: “Debacle dell’Occidente, Ue ha il dovere di accogliere i rifugiati”

ROMA – L’Europa deve “dare un contributo serio a gestione e accoglienza del problema dei rifugiati. Abbiamo visto tutti le scene ripugnanti dell’aeroporto di Kabul che dimostrano che ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di persone, che vogliono scappare da quel regime, da quella dittatura. Noi che facciamo? Ci giriamo dall’altra parte? Facciamo finta di niente? L’Europa ha il dovere di accogliere e di lavorare su quote legali di rifugiati afghani, togliendosi l’alibi dell’unanimità nelle decisioni“. Lo dice il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

“Un altro epilogo era possibile- spiega Gentiloni- non doveva finire così. E’ una debacle dell’Occidente. Non dimentico il lavoro fatto in questi anni, la risposta al terrorismo. Non possiamo trasformare una debacle in una abiura di quello che è stato fatto in vent’anni, sarebbe un errore ancora più grave di quello compiuto con questo epilogo” (Fonte Dire).