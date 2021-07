Vende pc on line, ma è una truffa: 52enne denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Vende un pc on line, ma è una truffa: 52enne denunciato dai carabinieri. I carabinieri di Correggio lo hanno identificato grazie al tracciamento dei movimenti della sua carta di credito.

In maggio i militari della stazione locale avevano ricevuto la denuncia di una 22enne correggese che, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di un pc attraverso un noto sito di annunci, aveva versato sulla carta di credito dell’inserzionista la somma di 250 euro, non riuscendo più a contattarlo.

I carabinieri, grazie al tracciamento dei movimenti della carta di credito del finto venditore, sono riusciti a risalire a un 52enne residente in provincia di Brescia che è stato denunciato per truffa.