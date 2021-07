Vende online tre biciclette, ma viene truffato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Ennesima truffa online. Questa volta ai danni di un 53enne di San Polo che aveva deciso di vedere tre biciclette che non usava più. L’uomo, lo scorso aprile, ha così pubblicato l’annuncio su un noto sito di compravendite online.

Contattato da un acquirente, gli è stato chiesto di recarsi ad uno sportello Postamat e di eseguire una serie di operazioni che poi si riveleranno essere due ricariche dal suo conto verso altrettante carte di credito, per un importo complessivo di 2.263 euro.

Una volta capito di essere stato truffato, l’uomo si è rivolto ai carabinieri. I militari, a seguito delle indagini, hanno identificato e denunciato quattro persone. Si tratta di un 32enne residente in provincia di Roma, denunciato per truffa aggravata; di un 31enne (anche lui della provincia di Roma) denunciato per truffa e per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. Nei guai anche due complici: una 56enne ed una 32enne, pure loro romane, che dovranno rispondere del reato di riciclaggio.