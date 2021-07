Trovato nei campi di Gualtieri uno zaino pieno di droga

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Un’importante partita di droga è stata sottratta alla piazza della Bassa reggiana a cui probabilmente era destinata. A Gualtieri, in un terreno tra via Madonnina e via San Giovanni, sotto delle pietre, i carabinieri hanno trovato e sequestrato uno zaino che conteneva, ben nascosti, 3 panetti di hascisc, singolarmente confezionati, del peso di 260 grammi, mezzo etto di marjuana e il classico kit per lo spaccio.

I militari hanno avviato le indagini per risalire al proprietario dello zaino, che sarà chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, ipotesi di reato per cui è stata aperta un’inchiesta in Procura.

La segnalazione della presenza dello zaino era giunta ai carabinieri di Gualtieri da un cittadino che passeggiando lo aveva notato, nascosto sotto cumuli di pietre. Dopo il ritrovamento, i militari hanno presidiato l’area allo scopo d’intercettare il proprietario dello zaino. Attività, tuttavia, che non ha dato i risultati sperati perché, nonostante l’attesa, nessuno si è fatto vivo. Da qui la rimozione delle zaino e il sequestro del suo contenuto: la droga ora subirà le analisi di laboratorio necessarie per accertarne il grado di purezza.