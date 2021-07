Spaccio in via Copernico, arrestato un 25enne

REGGIO EMILIA – La Squadra Mobile di Reggio ha arrestato un 25enne reggiano in flagranza di reato per cessione di sostanze stupefacenti. L’intervento è partito da una segnalazione in merito a movimenti sospetti dell’uomo nei parcheggi di via Copernico, dove poi si è consumato il reato.

Gli agenti, che si erano appostati, hanno potuto assistere al fatto. L’acquirente, un uomo italiano di 39 anni, seguito e fermato dalla Polizia in via dei Templari, è stato trovato in possesso di un involucro contenente della cocaina. In Questura l’uomo ha poi ammesso d’averla acquistata dal 25enne.

Nell’auto del giovane, fermato e sottoposto a perquisizione, gli agenti hanno trovato una rilevante quantità di cocaina, un bilancino di precisione, numerosi ritagli e una somma rilevante di denaro in contanti. Il 25enne è stato arrestato per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e portato in carcere.