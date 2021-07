Scaruffi-Tricolore, iniziati i nuovi lavori di messa in sicurezza e riqualificazione

REGGIO EMILIA – Sono iniziati in questi giorni i lavori del secondo e ultimo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’istituto Scaruffi-Levi-Tricolore, che la Provincia ha avviato nel luglio 2019 per un importo complessivo di oltre sei milioni. Ad essere interessato dai lavori è ora il blocco C della scuola, con 1.100 studenti una delle principali della città, dove è stata demolita la recinzione esistente ed è stato approntato il cantiere.

In corso anche l’abbattimento di alcune piante non più compatibili con i lavori e soprattutto con la nuova volumetria dell’edificio, alberi che d’intesa con il servizio Ambiente del Comune saranno integralmente sostituiti. Il progetto per il miglioramento antisismico dell’istituto prevede, infatti, il rinforzo dei pilastri con colonne in acciaio di varie dimensioni, posizionate adiacenti alla struttura esistente e collegate con sistemi di ancoraggio.

“Si tratta di uno dei principali dei tanti interventi che la Provincia sta realizzando per migliorare la sicurezza e la qualità delle scuole superiori reggiane” spiega la vicepresidente con delega all’Istruzione, Ilenia Malavasi. “Ai 2 milioni e 723.500 euro del primo stralcio, si aggiungono infatti ora lavori per altri 2,5 milioni, per un impegno economico dunque decisamente consistente che siamo stati in grado di affrontare grazie a fondi del ministero dell’Istruzione e mutui Bei e, soprattutto, alla capacità programmatoria che la Provincia, nonostante le difficoltà di questi ultimi annui, è sempre riuscita a mantenere”.

Nel primo stralcio è stato attuato un intervento del valore di 1,4 milioni per per ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio che sarà ripagato nel tempo dal risparmio dei consumi.