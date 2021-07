Sapevi che il tonno in scatola mantiene intatte le sue proprietà nutrizionali? Scopri Maremì e tutta la sua gamma di prodotti

REGGIO EMILIA – Devi preparare una cena tra amici e non vuoi togliere tempo alla tua tintarella? Per portare in tavola ricette sempre nuove e gustose il tonno in scatola è la risposta che stai cercando.

Versatile, è questa la parola d’ordine del tonno in scatola. Grazie alle sue qualità nutrizionali è adatto a tutti, inoltre il confezionamento in vetro o nelle comode scatolette consente di tenere questo prodotto sempre a portata di mano. Maremì è un marchio dell’azienda emiliana Airone Seafood e offre un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere per stupire i propri commensali.

L’estate è il momento giusto per mangiare tonno in scatola, lo dicono anche i consumi che in questo periodo aumentano sensibilmente rispetto all’inverno. Il tonno in scatola apporta vitamine essenziali tra cui B3 e B12 oltre alla vitamina A, omega3 e un ricco apporto di fosforo, che lo rende il prodotto ideale dell’estate.

La qualità di tonno utilizzata da Maremì è principalmente la Skipjack, molto apprezzata sia per la qualità delle carni (di un colore rosso chiaro e a basso contenuto di grassi), sia per la sua veloce capacità riproduttiva, che favorisce una pesca sostenibile. Il pescato è lavorato a mano sul luogo di pesca e può vantare certificazioni prestigiose come Friend of the sea e Dolphin Safe.

Il tonno in scatola è un alimento sano e conserva le sue qualità nutrizionali sia consumato fresco che inscatolato, inoltre del tonno non si butta via nulla, tanto da essere stato soprannominato “il maiale di mare”. Maremì ti offre un’ampia gamma: tonno al naturale o sott’olio (olio di oliva e girasole), salmone, sgombro e sardine. Oppure optare per le varianti “Piselli e tonno” e “Fagioli e tonno” delle Insalate “Le Classiche”.

Puoi scegliere di preparare il tonno in scatola in tantissimi modi: in una pasta, nell’insalata, come secondo oppure in un piatto unico. Se vuoi stupire i tuoi ospiti con un’idea sfiziosa ed elegante, puoi provare le Bruschette con Sardine Maremì. Ti basteranno pochi minuti per goderti una ricetta semplice e gustosa.

Se vuoi sapere dove trovare i prodotti Maremì in Emilia Romagna, inizia a scrivere la lista della spesa e non farti mancare niente. Ecco i punti vendita consigliati proprio nella tua zona: Emi, Cash And Carry, A&O, Famila, D+ Discount, Galassia, Sigma.