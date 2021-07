Rubiera, intercettati su auto rubata fuggono per i campi

RUBIERA (Reggio Emilia) – Intercettati sull’auto rubata fuggono per i campi. Sul mezzo anche una grossa ascia, probabilmente usata per entrare negli appartamenti. Avevano una scala, una grossa ascia e tutto l’occorrente per arrampicarsi ed entrare nelle case o nelle ditte dove eseguire furti. Questo quanto recuperato in una notte, a dir poco movimentata, dai carabinieri della stazione di Rubiera.

Alle 23 di ieri sera una pattuglia sulla via Emilia, nella frazione di Bagno, si è imbattuta in una Seat Ateca rubata. I militari hanno cercato di fermarla e di procedere alle verifiche sugli occupanti che, invece, hanno accelerato tentando di sfuggire al controllo fino a quando, sulla tangenziale di Reggio Emilia, non hanno perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Poi sono fuggiti nei campi circostanti facendo perdere le loro tracce. Sull’auto, che è stata rubata ad una donna di Castelnovo Sotto a metà del mese scorso, i carabinieri hanno trovato tutto l’occorrente per la commissione di furti in casa o in aziende tra cui una scala, cinghie ed anche una grossa ascia. Il materiale è stato sequestrato in attesa dei riscontri tecnico scientifici a cui sarà sottoposto.