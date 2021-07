Ruba l’oro della zia, denunciato insieme al complice

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Ruba l’oro della zia, due giovani denunciati dai carabinieri. Ha approfittato dell’ospitalità per sottrarre monili in oro che poi ha rivenduto insieme ad un complice. La 59enne di Correggio si era accorta di aver subito, ai primi dello scorso giugno, il furto dei propri gioielli e, per questo motivo, si era rivolta ai carabinieri del paese.

Le indagini avviate dai militari, una volta formalizzata la denuncia, hanno appurato che il 29enne di Correggio, nipote della vittima, ospite momentaneamente in casa della zia, aveva approfittato della situazione per sottrarle diversi monili in oro. Poi, insieme ad un complice, un coetaneo residente anche lui a Correggio, si era rivolto a un compro oro del luogo dove, fornendo fittizie garanzie sulla genuinità della provenienza dei gioielli, aveva venduto la refurtiva per un valore di oltre 1.000 euro.

I militari ieri hanno denunciato i due giovani. Il nipote dovrà rispondere del reato di furto in abitazione, mentre il complice di ricettazione.