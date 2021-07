Richiede più vote, senza motivo, l’intervento dei carabinieri: denunciata

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Richiede continuamente l’intervento dei carabinieri, ma si guadagna una denuncia. L’ultimo episodio lo scorso maggio quando la 59enne di Correggio ha segnalato ai militari inesistenti disturbi da parte dei condomini. Una storia che va avanti da tempo e che vede la correggese richiedere continuamente l’intervento dei carabinieri per questioni inesistenti.

Numerosi gli interventi effettuati dai militari della stazione locale e dei comandi limitrofi per presunti disturbi ricevuti, poi risultati essere non veritieri. L’ultimo caso, in ordine di tempo, lo scorso maggio quando la 59enne ha chiamato insistentemente non solo il 112, ma anche la stazione di Correggio, chiedendo un immediato soccorso perché un suo condomino picchiava continuamente contro la sua porta d’ingresso con il verosimile intento di entrare in casa.

La donna si è poi rifiutata di aprire la porta ai carabinieri giunti subito sul posto, rendendo così vana ogni possibile verifica di quanto segnalato. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di accertare come le diverse richieste d’intervento, in realtà, non fossero supportate da alcun riscontro oggettivo. Nell’ultimo caso, infatti, il condomino che secondo la donna aveva intenzione di danneggiare la sua porta, di fatto non era presente in casa perché uscito di primo mattino per recarsi al lavoro.

Ora la 59enne dovrà rispondere dei reati di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.