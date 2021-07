Reggiana, arriva Alessio Luciani

REGGIO EMILIA – Alessio Luciani vestirà granata. Nato a Rieti, il difensore classe 1990 ha completato la trafila delle giovanili nella Lazio prima di vivere la prima esperienza da professionista nel Lumezzane (Serie C). In seguito, veste le maglie di Salernitana, Gubbio e Monopoli, prima di approdare all’Arezzo: con il club toscano gioca le ultime cinque stagioni mettendo insieme 170 presenze e 2 gol.

“Sono molto emozionato e non vedo l’ora di iniziare questo percorso; so cosa vuole dire difendere il nome di una piazza così importante e sono onorato di vestire questa maglia Centenaria. Ringrazio la società granata, il presidente Salerno, il direttore Tosi e mister Diana, insieme al mio amico procuratore Luca Urbani, per quest’opportunità e non vedo l’ora di iniziare a combattere per la Regia”, le parole di Luciani.