Reggia di Rivalta: due mesi di iniziative nel giardino segreto e nel cortile

REGGIO EMILIA – In attesa di una Reggia rinnovata grazie ai lavori dei diversi cantieri che nei prossimi mesi interesseranno il Palazzo, l’area cortiliva e l’intero Parco, come previsto dal Progetto Ducato Estense, cittadini e associazioni del quartiere di Rivalta e della città sperimentano l’uso temporaneo dell’area cortiliva e del Giardino segreto.

Sulla scorta della preziosa esperienza di Insieme per Rivalta, che ha gestito e accudito il bene negli anni scorsi, l’Accordo di cittadinanza, firmato presso la Reggia alla presenza dell’assessore alla Partecipazione Lanfranco De Franco e di tutti i sottoscrittori, ha portato a conclusione il percorso di co-progettazione dell’uso temporaneo dell’area cortiliva e del Giardino segreto, in coesistenza con i lavori del cantiere Ducato Estense per mantenere vivo, attivo e fruibile per la comunità questo luogo.

L’Accordo vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale con un nutrito gruppo di associazioni e cittadini volontari, per animare la Reggia fino alla conclusione del cantiere, prevista a fine 2022, quando si prevede che tutto l’ambizioso progetto di riqualificazione sarà terminato e si apriranno nuove sfide.

I progetti legati alla dimensione del benessere prevedono la sperimentazione di un calendario di momenti di incontro per scoprire o approfondire alcune discipline (Mindfulness e Meditazione, Biodanza, Qi Gong, Yoga, incontri monotematici di Shiatsu, Metodo Feldenkrais®, camminate e fitness) volte alla cura di corpo, mente, spirito e incontri di musicoterapia, ascolto e consapevolezza della natura circostante insieme agli animali. Le associazioni coinvolte sono: Radici del cielo, Il passo oltre lo specchio, Podistica Biasola, Let’s dance, Il Risveglio, L’arca in movimento, Neon Aps.

Il nutrito calendario, che partirà lunedì 26 luglio, si concluderà domenica 19 settembre con un evento finale durante il quale ogni associazione gestirà uno spazio, all’interno del Giardino segreto, dover raccontare le proprie attività. Nel tardo pomeriggio sarà proposta una passeggiata, a cura dell’associazione Neon Aps, durante la quale i partecipanti saranno coinvolti in semplici pratiche somatiche e percettive.

Infine, nei mesi di settembre e ottobre, Ecosapiens – L’Ovile Cooperativa sociale, in collaborazione con Wwf Emilia centrale, proporrà attività legate alla scoperta del territorio circostante, attraverso piste ciclabili, connessioni rurali e sentieri naturalistici, per valorizzare la complessa rete di percorsi che circondano Reggio Emilia e per far conoscere la Reggia di Rivalta e il suo Parco, situati in una posizione strategica su cui confluiscono buona parte degli itinerari ciclabili della Cintura Verde, fra città e forese.

I progetti legati alla dimensione educativa e culturale hanno l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la splendida cornice della Reggia e del suo Parco, luoghi ricchi di storia, arte, cultura e di opportunità per costruire un’ambientazione coinvolgente per bambini, ragazzi e famiglie.

In particolare, domenica 11 settembre, la Reggia sarà animata, per l’intera giornata, da attività per bambini e ragazzi: percorsi creativi, motori ed esplorativi dello spazio con tutti e cinque i sensi, laboratori teatrali, di messa a dimora di alberi e piante, yoga per mamme e bambini e letture a cura dei volontari di Nati per leggere.

Le iniziative sono a cura del Circolo Arci Pic Nic in collaborazione con l’Associazione 5 T , Neon Aps, Podistica Biasola e con la partecipazione dei volontari di Nati per leggere della Biblioteca Marco Gerra di San Pellegrino.

Quattro saranno gli spettacoli, proposti dall’associazione Teatro Barrique e dall’Accademia culturale reggiana del Vernacolo, dedicati al racconto della cultura contadina mentre le proposte per la cittadinanza, che animeranno la Reggia domenica 19 settembre, in collaborazione con l’associazione Insieme per Rivalta, prevederanno visite guidate animate da attori in costume che daranno vita a rievocazioni storiche e a vicende aneddotiche, vestendo i panni dei personaggi che, nel corso dei secoli, hanno animato la Reggia. Le visite guidate sono a cura della Compagnia Teatro del Cigno e dell’Associazione Teatro Barrique.