Protesi per i mutiliati siriani: musica per la solidarietà

REGGIO EMILIA – L’associazione Amar Costruire Solidarietà di Reggio Emilia, con Ethica Expo organizza un concerto con suggestive immagini al fine di raccogliere fondi per il suo progetto “Protesi per i mutilati di guerra di Aleppo”.

Dopo quello già realizzato a Damasco verrà allestito il secondo laboratorio per la produzione, con stampanti 3D già in disposizione all’Università di Aleppo in Siria, di mani, braccia e anche arti inferiori da destinare a chi ha subito mutilazioni a causa della guerra In Siria ci sono circa 200.000 mutilati, di cui oltre 50.000 bambini. Dopo oltre 10 anni di guerra che ha devastato il Paese causando mezzo milione di morti e 10 milioni di sfollati, la popolazione è allo stremo e la tragedia non è ancora terminata.

Il concerto degli Eclipse, nota cover band dei Pink Floyd propone un concerto in cui si fondono musica e immagini, che si terrà nel suggestivo scenario della Reggia di Rivalta, un luogo perfetto per bellezza e capienza. La sera di domenica 1 agosto, alle 21, musica e solidarietà daranno vita ad un evento intenso quanto importante.

Ogni donazione di 25 euro da diritto ad un biglietto con posto a sedere. Vista l’ampiezza del luogo, sono disponibili posti a sedere sul prato antistante il palco a 15 euro. Per l’acquisto dei biglietti accedere al sito dell’associazione reggiana AMAR, sotto riportato.

La prenotazione è obbligatoria. Compilare il modulo, effettuare il bonifico attraverso quanto riportato e arriveranno i biglietti. Per informazioni clicca sotto.