Piazzale Europa, droga disseminata ovunque

REGGIO EMILIA – La polizia continua a trovare droga nascosta nei cespugli nella zona di viale Europa, piazzale Europa e piazzale Marconi, tutto intorno alla vecchia stazione. In particolare, durante delle pattuglie appiedate, nell’area del parcheggio di Viale Europa, nascosto in un cespuglio è stato rinvenuto un involucro di cellophane trasparente con dentro un grammo e mezzo di cocaina. Poco dopo, nel sottopasso che da Piazzale Europa porta a Piazzale Marconi, sul bordo superiore di un pannello pubblicitario, sono stati trovati 2 frammenti di hascisc del peso complessivo di 5 grammi. Poi, in tarda serata, sempre in Piazzale Europa nei pressi di un cespuglio sono stati trovati un involucro di cellophane con dentro due grammi di cocaina e 2 frammenti di hascic del peso di due grammi.