Marco Righi, ceo di Flash Battery ospite del top voice Filippo Poletti

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Mentre procedono i preparativi per l’inaugurazione – a settembre – del nuovo stabilimento a Sant’Ilario d’Enza (1.500 mq di uffici e 3.200 di area produttiva, con possibilità di espansione per ulteriori 5.000 mq. e fino a 150 postazioni di lavoro), la reggiana Flash Battery si associa ai grandi big dell’industria (tra questi Microsoft, Pepsi, Brugola, Sant’Anna, Logitech, Donnafugata, Barclays e Amazon) tra i protagonisti del talk su LinkedIn “New Normal Live”, condotto dal giornalista Filippo Poletti, top voice italiano con oltre 75.000 follower, e dalla psicologa del lavoro Monica Bormetti.

Il 15 luglio alle 18,00, infatti, sarà Marco Righi, fondatore e CEO dell’azienda leader nella produzione di batterie al litio, l’ospite del seguitissimo appuntamento con storie d’eccellenza del mondo imprenditoriale.

Fondata nel 2008 da Righi e da Alan Pastorelli (oggi responsabile tecnico dell’area Ricerca e Sviluppo), oltre 14 milioni di fatturato, 61 dipendenti con un’età media di 35 anni, premiata per due anni consecutivi come “miglior impresa giovanile dell’Emilia-Romagna” e poi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione, Flash Battery approda alla prestigiosa vetrina “perché in pochi anni – come spiega il conduttore Filippo Poletti – ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano in un settore tecnologicamente molto avanzato e competitivo”.

“L’aver puntato sull’energia pulita legata al litio utilizzando una tecnologia priva di cobalto – prosegue Poletti – è stata una scelta vincente da un punto di vista industriale, ma è anche un esempio molto significativo di come, dall’industria manifatturiera all’agricoltura, dall’edilizia ai veicoli elettrici, si possano associare alte prestazioni e tutela dell’ambiente”.

Sarà proprio di questa “mission”, dei risultati raggiunti in questi anni e delle prospettive dell’azienda che parlerà Marco Righi attraverso LinkedIn, un canale che conta oltre 16 milioni di professionisti iscritti.

“Un mondo – osserva Marco Righi, che è anche presidente dei giovani imprenditori di Unindustria Reggio Emilia – al quale guardiamo con molta attenzione, perché la nostra crescita è legata proprio alla passione e alle competenze di collaboratori ben consapevoli della nostra mission e alle elevate professionalità (ingegneri elettronici e informatici, in particolare) sulle quali abbiamo investito e che continuiamo a ricercare”.

“Anche per questi professionisti – conclude Monica Bormetti – l’appuntamento del 15 luglio rappresenterà un’occasione importante per conoscere un’azienda che continua ad investire su competenze e innovazione”.