La Cna chiede una qualifica nazionale per i tatuatori

REGGIO EMILIA – “La storia del tatuaggio ha origini antichissime, che vanno indietro oltre 5000 anni, ed ha avuto diverse funzioni, da quelle terapeutiche a significati religiosi. Oggi il tatuaggio è diventato invece un fenomeno comune anche in Italia, dove è stato per anni fortemente osteggiato. Si tratta di un linguaggio che bisogna conoscere e rispettare e che troppo spesso viene spersonalizzato. Fino agli anni ‘80 erano in pochi a tatuarsi, per farlo, bisognava avere motivazioni forti, mentre oggi è diventato una moda e talvolta non ha più un significato personale, ma ha esclusivamente una valenza estetica. Per questo è importante affidarsi a tatuatori competenti, in grado di consigliare al cliente la forma più corretta per esprimere la propria idea e consapevoli del tipo di intervento che operano”.

È Elisa Secchi, da poche settimane presidente degli estetisti dell’Unione Cna Benessere e Sanità, a fare il punto su questa attività estetica, che ha forti implicazioni anche in materia sanitaria.

“E’ uno degli aspetti principali della nostra professione – sottolinea Secchi – perché la sicurezza è un imperativo sia per noi operatori che per i clienti. Per questo insisteremo in tutte le sedi istituzionali affinché i vari regolamenti comunali tengano conto di queste esigenze e perché siano individuati percorsi formativi più articolati comprensivi anche di nozioni “operative” in preparazione all’attività, riconoscendo la validità degli attestati già conseguiti e gli anni di esperienza maturati. Avrebbe un significato importante coinvolgere nei percorsi formativi chi ha più anni di esperienza alle spalle, per trasmettere (come una sorta di passaggio generazionale) storia, cultura e codici affinché non vadano persi”.

L’Istituto Superiore di Sanità ha ricordato recentemente regole e tipologie di interventi, sottolineando in particolare la necessità di utilizzare inchiostri sterili e atossici ed una strumentazione e una struttura adeguata e rispettosa delle norme igienico-sanitarie per garantire il rispetto della salute del cliente.

“Anche per questo – conclude la presidente degli estetisti CNA – riteniamo sia fondamentale arrivare ad una definizione della qualifica di tatuatore a livello nazionale. Oggi, infatti, ogni regione ha un proprio percorso: non crediamo che questa sia la strada giusta per minimizzare i rischi legati al nostro mestiere. Sarebbe utile, in tal senso, avere un portale informativo a cui attingere in tempo reale nel momento in cui cambiano le norme o ci siano aggiornamenti, poichè preparazione, formazione e rispetto delle norme igienico-sanitarie sono elementi imprescindibili, anche per il contrasto di un fenomeno diffuso come l’abusivismo, ancor più pericoloso se si pensa ai rischi ad esso connessi”.