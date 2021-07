“La Bella emiliana e il Bello emiliano”, seconda serata di selezioni

REGGIO EMILIA – La seconda data del casting show de “La Bella Emiliana Girl” e de “Il Bello Emiliano Boy” si svolgerà sabato sera alla “Caffetteria Virginia” del centro Kennedy in via Kennedy 17. La serata è organizzata dal fotografo Giuseppe Bucaria e sarà presentata da “La Bella Emiliana” Milena Casini 2019 e da “Il Bello Emiliano” 2019 Pierluigi Panciroli.

La finale si terrà a settembre 2021 con l’assegnazione del primo premio del valore finale di 1500 euro da consumarsi entro l’anno. I candidati saranno di età compresa tra i 35 e i 55 anni. Una fascia speciale, invece, andrà a “La Bella Emiliana” e “Il Bello emiliano” over 55. Inoltre la novità 2020 premio Boy e Girl di età compresa tra i 18 e 30 anni. Una fascia speciale andrà a “La Bella Emiliana” e “Il Bello Emiliano” over 30. Per questa serata non è necessaria la prenotazione, ma è necessario indossare la mascherina.