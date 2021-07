Iren al Giffoni festival con un corto su ambiente e sostenibilità

REGGIO EMILIA – Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole atmosfera di Procida. È questa la trama di “La Challenge”, corto nato da un’iniziativa del Gruppo Iren, prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia e presentato nel corso di Giffoni Next Generation 2021 con il supporto di Procida Capitale della Cultura 2022. Attori protagonisti sono Gennaro Filippone, giovanissimo attore noto al pubblico per Generazione 56K, Gigi Savoia, Viviana Gente e Roberta Misticone.

Il cortometraggio traduce, sia nelle tecniche realizzative sia nei messaggi che desidera trasferire, alcuni degli asset principali della mission di Iren, che fa della sostenibilità e dell’economia circolare applicata a tutti i business in cui opera il Gruppo, la stella polare del proprio percorso di crescita e sviluppo, focalizzato sull’uso consapevole ed efficiente delle risorse.

Il protagonista del corto, Tommy, vive a Procida e ha un segreto. Annota qualcosa su uno speciale quadernetto per tutta la giornata. In realtà sta partecipando alla challenge lanciatagli da un personaggio misterioso. La sfida è quella di rendere il mondo, e in particolare la sua isola, un posto più pulito.

Il corto è stato presentato durante la Giffoni Impact alla presenza di Renato Boero e Gianni Vittorio Armani, rispettivamente Presidente e Ad del Gruppo Iren, ai ragazzi di #Giffoni50Plus e Giffoni Dream Team che partecipano a Next Generation 2021 di Giffoni Innovation Hub.

“Essere sostenibili significa anche educare culturalmente i cittadini attraverso nuovi linguaggi e nuovi approcci. Questo cortometraggio rappresenta una modalità innovativa per raccontare ai più giovani l’importanza del recupero, del riciclo e del riuso, temi sui quali il nostro Gruppo si impegna quotidianamente su tutti i territori in cui opera in una logica di massima circolarità dei processi produttivi e di pieno rispetto delle risorse naturali”, dichiara Gianni Vittorio Armani, AD del Gruppo Iren.

“Da sempre il Gruppo Iren – ha aggiunto il Presidente Renato Boero – dedica molta attenzione all’educazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose iniziative programmate ogni anno da Eduiren e rivolte a decine di migliaia di ragazzi. Abbiamo voluto essere presenti al Giffoni Film Festival perché riteniamo che il linguaggio del cinema e delle immagini possa essere uno strumento utile per veicolare ai ragazzi valori fondamentali per il futuro del nostro pianeta”.

“Si tratta di un corto a basso impatto – racconta Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub e produttore di La Challenge – vista la consapevolezza dell’importanza di portare la sostenibilità anche nel mondo dell’intrattenimento. Così durante la lavorazione sono state usate esclusivamente luci naturali. Una soluzione che ha funzionato bene sia dal punto estetico, dando al corto quella profondità un po’ da favola, sia ambientale. Giffoni d’altronde come da tradizione, interpreta sogni e ambizioni dei ragazzi e pensa al loro futuro. Un futuro che deve essere sempre più green”.

Il filmato è scaricabile a partire da oggi dal seguente link www.gruppoiren.it/la-challenge