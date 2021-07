REGGIO EMILIA – Una grandinata eccezionale, verificatasi intorno alle 16, ha danneggiato decine di veicoli nel tratto fra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Le immagini e il video che vi mostriamo mostrano auto con il parabrezza sfondato dalla grandezza e dalla violenza dei chicchi di grandine grandi come palline da golf.

Alle 16.10 stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso. Al momento si registrano code a partire da Terre di Canossa-Campegine. Chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, potrà percorrere la strada statale 9 via Emilia e quindi rientrare in autostrada all’altezza di Fiorenzuola. Coda di otto chilometri tra il bivio A1/fine complanare Piacenza e Fidenza per curiosi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale della Direzione 2/o Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. In corso gli interventi di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco di Parma e Fidenza.